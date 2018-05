Musical

Musicalen er den hidtil mest sete i Aarhus, og der er stadig mange forestillinger. Endnu en ekstra er sat i salg.

AARHUS: Rasmus Seebach drømte om at blive fodboldspiller. Men hans far Tommy Seebach sagde hele tiden, at "du ender som musiker" og fik ret. Det blev ikke på fodboldbanen, at den toppopulære sanger skulle score, selv om han var god med bolden.

Det gør han til gengæld på scenen.

Selv om der er mange forestillinger tilbage, er salget til Fredericia Teaters musical "Seebach" om far Tommy, søn Rasmus, mor Karen, bror Nicolai og søster Marie allerede nu det største til en musical nogensinde i Musikhuset Aarhus. Endnu en ekstra forestilling er netop sat i salg, så der er en del muligheder for at få billet. Men allerede fredag overhalede "Seebach" den ellers mest sete musical i Musikhuset. Det var "Saturday Night Fever".

- Vi har netop besluttet en ekstra forestilling søndag 27. maj kl. 20. Den dag spiller vi også klokken 15, så vi når op på i alt 32 forestillinger, siger programchef Mette Kier i Musikhuset.

Det betyder, at i alt 48.000 billetter kommer til salg, og indtil nu er der solgt 42.652. "Saturday Night Fever" solgte 42.608.

Noget vi ikke vidste

- Publikum er begejstret, og vi får noget at vide om Seebach-familien, som vi ikke vidste i forvejen. Det er også et fint greb, at noget af Rasmus' musik bliver brugt til fortællingen om Tommy, siger Mette Kier, der synes, det er dejligt, at det lykkes, når Musikhuset satser med mange forestillinger på et emne.

- Der er en meget lille margin for, om det går godt eller dårligt for os, siger Mette Kier.

Hun noterer, at alle generationer kommer til Seebach-musicalen, der er fortalt usentimentalt af manuskriptforfatter Mads Æbelø. Han stod også stod bag Fredericia Teaters musical om Shu-Bi-Dua, der også scorede stort i Aarhus, Fredericia og København. Instruktør er Thomas Agerholm, der er uddannet på Aarhus Teater.

Joakim Lind Tranberg og Teit Samsø deler rollen som Rasmus Seebach, mens Tommy Seebach spilles af Pelle Emil Hebsgaard og Teit Samsø på skift.

Nøglerollerne som Rasmus' søskende spilles af Emil Birk Hartmann og Frederikke Maarup Viskum på skift med Liv Stevns. Hustruen spilles af Nina Maria Schjødt Lybæk-Hansen.

93.000 så "Seebach i Fredericia", og 22. juni rykker den til København.

1 "Seebach" blev først vist i Fredericia med 93.000 tilskuere og spiller fra 22. juni på Det Kongelige Teaters gamle scene. Indtil nu har flere end 42.000 set den i Aarhus.

2 Saturday Night Fever: 42.608 solgte billetter i 2017.

3 Shu-Bi-Dua: 41.426 solgte billetter i 2016.

4 Dirty Dancing: 40.731 solgte billetter 2015. Forestillingen kunne have solgt flere, end det blev til. Men det var ikke muligt at lave flere forestillinger. Folk stod i kø for at få billet, og mange gik forgæves.

5 Mamma Mia: 40.023 solgte billetter i 2011.