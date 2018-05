1 / 4

Mogens Mulle Johansen (SF): - Vi har brugt det, vi har råd til. Vi opgraderede for noge år siden og afsatte et ret stort beløb, som entreprenøren selv kunne bestemme, hvordan blev brugt bedst. I byerne har der været en del kloakarbejde, og der går altså nogen tid, før man kan lægge det sidste slidlag på, når der har været gravet tre meter ned. Der er ingen tvivl om, at også på det område har vi ikke brugt mere, end der er råd til, men om jeg vil gøre noget for, at der kommer flere penge til området afhænger af økonomien. Det bliver et af de emner, der kommer op i budgetlægningen, men jeg vil ikke vægte vejene højere. Jeg vil nok se, hvad vi har råd til og hellere have, at det bumper på vejene end spare yderligere på børnehaver, skoler og ældre. Det er det er jo det, vi er oppe imod. Arkivfoto: Kasper Andersen KAFOTO