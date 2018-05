Det er veje i villakvarterer, små veje på landet og vejene i nogle industriområder, der lider mest på grund af Assens Kommunes manglende vedligeholdelse af dem. Det siger chef for Vej og Byg Lars Evald Jensen om en ny undersøgelse, som viser, at vejene i Assens Kommune har 27 procents restlevetid.

I mangel af midler har det overordnede vejnet, hvor der køres hurtigst og uheldsrisikoen derfor størst, været prioriteret højest.

Lars Evald Jensen var klar over, at det ikke stod for godt til med vejene.

- Vi har selv indleveret tallene til undersøgelsen, så jeg vidste godt, at vi ikke lå i toppen, men jeg er en anelse overrasket over, at vi er landet, hvor vi er, siger han.

I en landsdækkende analyse af vejens tilstand, som 73 kommuner har deltaget i, ender Assens Kommune som nummer 10 fra bunden. Blandt de deltagende fynske kommuner har Assens de dårligste veje.