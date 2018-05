Omdannelsen af Torvet mellem Nyborg Slot og rådhuset skal munde ud i en offentligt rum, hvor fodgængere og cyklister færdes trygt sammen med tung trafik.

Nyborg: Brosten i et andet mønster markerer det historiske Rigets Hovedstrøg hen over Torvet, hvor et egetræ knejser ved rådhuset, mens glade børn leger i springvandet i det modsatte hjørne. Cyklister og fodgængere går trygt hen over pladsen, mens bilerne langsomt tøffer forbi. Sådan ser Nyborg Kommunes visioner for omdannelsen af Torvet i Nyborg ud. Efter planen er arbejdet færdigt i 2020, og nok forsvinder cirka 75 parkeringspladser fra pladsen, men det betyder ikke, at bilerne fremover ingen plads på Torvet har. “ Torvet skal være det, som man på godt dansk kalder et "shared space". Det handler om, at man gerne vil prioritere fodgængere og cyklister, men at man også gerne stadig vil sørge for, at biler kan køre på Torvet. Peter Holm, arkitekt ved Nyborg Kommune - Torvet skal være det, som man på godt dansk kalder et "shared space". Det handler om, at man gerne vil prioritere fodgængere og cyklister, men at man også gerne stadig vil sørge for, at biler kan køre på Torvet, fortæller Peter Holm, der som arkitekt ved Nyborg Kommune er involveret i slotsprojektet. "Shared space" betyder "delt rum" og er et nyere koncept i trafiksammenhæng med rødder i blandt andet Holland. - Vi vil gerne bibeholde trafikken på Torvet, for det er også vigtigt for den historiske fortælling, tilføjer Peter Holm.

Fortælling skal styrkes

Den historiske fortælling er årsag til projektet, som Nyborg Kommune præsenterede på et borgermøde 18. april. Omdannelsen af Torvet sker for at styrke fortællingen om Nyborg som residensstad for kong Christian 3., som I midten af 1500-tallet gik i gang med at bygge Nyborg om. Nyborg Slot blev udbygget, og Torvet foran blev anlagt som turneringsplads, og det hele skulle vise kongens magt og storhed. Planerne for Torvet er at genskabe Rigets Hovedstrøg og skabe en plads som før 1963, hvor Torvet blev lavet om til byens centrale parkeringsplads. Dengang var Torvet også en slags "shared space". - Erfaringerne viser, at når man laver "shared space", bliver trafikken sikrere, for folk tager simpelt hen større hensyn til hinanden. Det vil gavne Torvet, for det sikrer, at det bliver et levende sted, tilføjer han. Til- og frakørselsforholdene på Torvet bliver de samme. Det vil sige, at man kan køre hen over Torvet fra Korsgade og til Stendamsgade, eller fra Stendamsgade til Slotsgade. - Der bliver ingen fartdæmpning, men der vil være skiltning om "shared space", og indtil videre er planen, at fartgrænsen skal være 30 km/t, siger Peter Holm.

Man må gerne standse