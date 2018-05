Her har kommunevejene det dårligst Tallene i parentes er den gennemsnitlige, procentvise restlevetid for kommunevejene. Assens, Hørsholm, København (27) Næstved (25) Glostrup, Hjørring (24) Halsnæs, Odder (22) Lemvig, Samsø (21) Herlev (20) Norddjurs (18) 72 kommuner deltog i analysen. Gennemsnittet på landsplan ligger på en restlevetid på 42 procent. Kilde: SAMKOM: landsdækkende analyse af vejenes tilstand 2017

Ørsted er blot ét eksempel på vejenes ringe tilstand i Assens Kommune. Enhver der læser denne artikel kunne sikkert pege på andre lokaliteter. En ny undersøgelse fra SAMKOM (Et samarbejde mellem Vejdirektoratet og kommunale organisationer) bekræfter, at det står endog meget skidt til med vejenes tilstand i Assens Kommune. I byområderne har vejene blot 20 procent tilbage af deres levetid, mens det på landet ser lidt bedre ud. Her er restlevetiden i gennemsnit 29 procent. Genemsnitlig score for alle veje i kommunen er 27 procents restlevetid.

Kør en tur gennem Ørsted. Det taler for sig selv. Det kræver opmærksom hed ikke at ramme et af de betragtelige huller i vejen.

- Er der for eksempel veje, vi skal prioritere over andre? Er der en idé i at smide løse sten på i stedet for sort asfalt? Vi skal se på alternativer, men vi skal have sat penge af, fastslår Dan Gørtz.

- Vi ved, at vi er 20 mio. kroner bagud med budgettet (samlet set, red. ) i 2018, samtidig har vi en beslutning om, at vi skal afvikle 35 mio. kroner årligt på gælden. Men spørgsmålet er, om vi skal blive så hårdt ved med gældsafviklingen, når vi samtidig har et forbrug af vejkapitalen, siger Dan Gørtz.

Det er ikke en placering formand for Miljø, Teknik og Plan, Dan Gørtz (V) er stolt af. Men han erkender også, at har man som kommune andre udfordringer som lavt skattegrundlag, store sociale udgifter eller andet, der kræver, at man punger ud, ja så kan det gå ud over vejene.

At Assens Kommune har de dårligste veje på Fyn, kan det have negative konsekvenser for tiltrækningen af både borgere og virksomheder, og det kan have konsekvenser for sundheden, hvis der sker flere ulykker som følge af den ringe tilstand, forudser Dan Gørtz.

For blot at sikre, at vejenes tilstand ikke forringes - det vil sige at den gennemsnitlige restlevetid ikke kommer ned under 27 procent - vil kræve seks mio. kroner ekstra til vejene om året, fortæller chef for Trafik og Byg Lars Evald Jensen.

For at komme op på et niveau, hvor regnskabet balancerer, og vejkapitalen vedligeholdes - det vil sige, at værdien ikke forringes - med en restlevetid på 50 procent, ja så skal der 60-70 millioner kroner til, vurderer Lars Evald Jensen.

Han understreger, at tallene er forbundet med en vis usikkerhed, da de endnu ikke er gennemberegnede.