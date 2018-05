Assens Kulturnat debuterer onsdag aften, når der samtidig er Open by Night i Assens by. De to arrangementer skal støtte op om hinanden, mener handelstandsforeningens formand.

- Det er født af, at vi har været nogle stykker, som har forsøgt at tænke nye tanker og stukket hånden ud til højre og venstre for at invitere andre med i stedet for bare hovedløst at gentage det, vi plejer at gøre. Det er grundtanken, siger formanden.

- I princippet er Open by Night stadig nok i sig selv, men vi prøver bare at tage den videre. Vi har gennem et år tænkt nogle tanker om, hvordan man kan udnytte de synergier, de forskellige foreninger og forretninger, giver. Hvordan man kan lave koblinger på kryds og tværs.

Den udvidede vifte af tilbud skal være med til at skabe endnu mere interesse om og opmærksomhed på det lokale butiks- og foreningsliv i Assens by. Det fortæller Flemming Jensby, der er formand for Assens Handelsstandsforening.

Programmet Klokken 15-22: Åbent hus i Toldstrups Hus, Damgade. Klokken 16: Østergade spærres af for biltrafik og omdannes til gågade. Butikkerne i gaden holder åbent til klokken 22. Klokken 16 og 19: Grisefortællinger ved Else Marie Kristensen ved Turistkontoret i Tobaksgaarden. Klokken 17: Willemoesprisen uddeles ved Willemoesgaarden. Klokken 17-22: Se udstillingen KORINTH-ASSENS i Tobaksgaarden. Klokken 17.30-20: Assens Bibliotekerne omdanner Willemoesgade 2 til scener fra "Alice i Eventyrland". Klokken 19-21: Hør Rupert Dale og Erik Ørts i Café Tobaksgaarden. Klokken 19-21: Rundvisninger på Assens Rådhus kl. 19, 19.30, 20, 20.30, 21 og 21.30. Hver rundvisning varer 20-25 minutter. Det er gratis at deltage, og man skal ind på rådhuset via rådhusgården - det vil sige i gården, hvor springvandet og skorstenen står. Klokken 19.30-22: Diskofest i Arena Assens for børn fra 10 år og opefter. Entré: 30 kr. Mød desuden Assens Marineforening og Vestfyns Teaterforening.

For som noget nyt vil der i år samtidig også være Assens Kulturnat, og det betyder, at det ikke kun er Østergades butikker, der holder åbent frem til klokken 22. Således flytter både Assens Bibliotek og Vestfyns Teaterforening for nogle timer ind i Østergade, ligesom der vil være åbent i Toldstrups Hus, diskofest for børn i Arena Assens og rundvisninger på rådhuset.

- Huset er tænkt på den måde, at folk kommer ind i stueetagen, men at vi sidder og arbejder på første og anden sal. Der er nogle få, som kommer op til borgmesteren, men ellers kommer man jo ikke rundt i huset. Men det må man denne dag, fortæller Trine Brüsch, der er daglig sikkerhedsleder på rådhuset, og som sammen med Lene Wilhøft står for rundvisningerne.

- Det er jo et lukket hus, og der tænkte vi, at det var god anledning til, at man kunne komme ind bag de lukkede døre og opleve hele huset. Derfor har vi sagt ja.

Et af de steder, som nu åbner dørene efter normal åbningstid, er rådhuset. Her kan man nemlig komme på gratis rundvisning.

Flemming Jensby glæder sig over, at andre var med på at være med, selvom handelsstandsforeningen var lidt sent ude med planlægningen.

Sådan vil det ikke være fremover, for han håber, at den kulturelle nat kan få vokseværk.

- Vores håb er, at vi kan udvide det endnu mere på et senere tidspunkt. Det her er bare første skud i bøssen. At vi en anden gang laver kulturnat, og at der så bliver koblet andre ting på.

- Vi har masser af gode ting, som foregår i Assens og omegn, og Østergade er et godt sted at komme og vise sig frem, fordi der plejer at komme mange mennesker til Open by Night, så det er bare at tilføje noget mere, siger Flemming Jensby og fortæller, at tænketanken også pusler med andre ideer.

- Vi har en rugekasse, vi lægger ting ned i, men det gælder også om at få skibene til at sejle. Det kan ikke hjælpe, at vi får sat en masse skibe sat i søen, hvis ikke vi får dem sejlet i havn. Det her er det første. Vores hensigt er, at vi fremadrettet skal retænke nogle af tingene, og invitere dem, som kunne have en fordel ved at vise sig frem også.