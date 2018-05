Hos Dansk Industri (DI) glæder man sig over det nye pilotprojekt på Fynske Motorvej, der skal undersøge, hvordan man hurtigere kan få ryddet vejene efter et uheld.

- Det har vi efterlyst ad flere omgange, så det er vi rigtig glade for, tommel-op. Også at man vælger E20, for det er en central trafikåre, siger Michael Svane, branchedirektør hos DI.

Vejdirektoratet har lavet en beregning, der viser, at det koster samfundet 700 millioner kroner om året, når trafikanter sidder i kø på motorvejen efter et uheld. På Fynske Motorvej var der et tab på 0,3 millioner køretøjstimer i 2016. Det svarer til, at en bil holder i kø i 24 år.

- Det vi lægger vægt på, er, at man har det nødvendige løftegrej placeret de rigtige steder, så man hurtigt og nemt kan komme til at fjerne lastbiler, der er væltet, siger Michael Svane.

Også Danske Beredskaber er glade for forsøget, men savner en mere permanent løsning.

- Som det er i dag ankommer beredskabet som nogle af de første ved et uheld, men vores opgave slutter, når den akutte er overstået. Så skal vi pakke vores afspærring sammen og køre, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber.- Så skal Vejdirektoratet stille nye afspærringer op, men det ville jo ikke være et stort problem for os at skubbe bilen ind til siden, så trafikken kunne afvikles, men det har vi ikke lovhjemmel til, siger han og efterlyser en lovændring.