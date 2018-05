Konfrontation

Hvorfor er du gået med ind i det her projekt mod køerne på motorvejen?

- Fordi jeg ligesom så mange andre har lagt mærke til, at der bliver flere og flere uheld på motorvejene. Det er en naturlig konsekvens af, at når der bliver mere trafik på motorvejene, bliver der også flere ulykker. Men nogle gange har det været svært at forstå, at det tog så lang tid at rydde op. Og man har tænkt, at det burde være muligt at gøre hurtigere. Så det, vi skal undersøge, er, om man kan tale bedre sammen på tværs af myndighederne som Vejdirektoratet og redningsberedskabet, eller om der er nye metoder til rent fysisk at flytte bilerne hurtigere.

Nogen ville måske spørge, hvorfor I ikke har gjort noget tidligere?

- Når der igennem længere tid har været flere ulykker, og det har taget mange timer at rydde op, lægger jeg også mærke til, at der er noget galt. Så det skal jeg ikke kunne sige, jeg har kun været transportminister i et års tid, så jeg synes, jeg har gjort det forholdsvis tidligt i min ministerperiode.