Det koster samfundet 700 millioner kroner om året, når vi spilder vores tid på at sidde i lange køer på motorvejen efter et uheld. Nu vil politiet og Vejdirektoratet hjælpe trafikanterne hurtigere videre med et nyt forsøg på Fynske Motorvej.

"Uheld med flere biler: Fynsk Motorvej er åben igen". Sådan stod der på Fyens.dk fredag eftermiddag, da motorvejen havde været lukket i godt en time efter et færdselsuheld med flere biler, der gav 10 kilometers kø mod Jylland og bilisterne en noget længere rejsetid end normalt. En melding man efterhånden ofte hører. Men nu skal et nyt pilotprojekt i 2018 og 2019 undersøge, hvordan man hurtigere kan rydde op efter uheld og opløse de lange køer, så bilisterne kan komme hurtigt videre. Forsøget er et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Rigspolitiet og Fyns Politi. - Jeg har lige som så mange andre lagt mærke til, at der bliver flere og flere uheld på motorvejene, og det tager lang tid at rydde op. Derfor vil jeg gerne afsøge mulighederne for, at det kan gøres hurtigere, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA). Transportministeren tager nu sammen med de andre myndigheder konsekvensen af de problemer som mange parter, såsom Dansk Industri og Danske Beredskaber, har meldt, der er med oprydningen.

Tungere maskiner

Ideen med pilotprojektet er at afprøve nye værktøjer, og se hvad der har størst effekt i forhold til at få oprydningen og trafikken til at glide hurtigere. Fra starten af juni vil Vejdirektoratet, Rigspolitiet og Fyns Politi blandt andet se på om løsningen er hurtigere rekvirering af beredskabet, der skal rydde op, andet og tungere materiel, der kan flytte mere, eller om en forbedring af kommunikationen mellem de forskellige aktører kan hjælpe. Mere konkret bliver det ikke, før parterne i løbet af den næste måned mødes og diskuterer, hvor man vil sætte ind. - Det, der har været den væsentligste læring, er, at der er mange forskellige aktører med forskelligt ansvar, når der sker et uheld. Det er det samspil, jeg tror, skal blive bedre end, det er i dag, siger Charlotte Vithen, områdechef og ansvarlig for projektet hos Vejdirektoratet. Der er endnu ikke afsat konkrete kroner til projektet.

Koster millioner

- Det er en irritation, når klokken bliver 9, 10 eller 12, før man er fremme, fordi man har siddet i kø på motorvejen, siger transportministeren. Men der er også penge at hente. Det koster samfundet 700 millioner kroner om året, når trafikanter sidder i kø på motorvejene, det viser de nyeste beregninger fra Vejdirektoratet. De 120 millioner findes på Fyn. - Vi bruger mange millioner kroner på at bygge infrastruktur i Danmark. Men det nytter ikke noget, hvis vejene er spærret af ulykker, siger Ole Birk Olesen.

Studietur i Holland