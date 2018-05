5. Dyr indsats - lang tids udbytte

En del af Dinex' produkter bliver udviklet tæt sammen med kunden, der er ved at udvikle for eksempel en ny lastbilmodel. Det er et årelangt og tidskrævende arbejde, og det kræver, at Dinex gennem lang tid har bevist over for fabrikken, at den kan have tillid til danskeren - alt i alt en stor omkostning. Men bilerne ruller ud fra fabrikken i mange år, og alle er forsynet med et produkt fra Dinex. I de mange år, hvor lastbilen kører på vejene, skal Dinex-systemet udskiftes lige som andre reservedele, og på et tidspunkt skal det måske opgraderes, fordi kravene vokser. Dermed kan et Dinex-produkt blive ved med at blive produceret i 25 år, hvor man kan tjene penge på hver enkelt salg.