Dronning Margrethe åbnede i dag dørene på Christiansborg for audiens. Her mødte 62 mænd og kvinder op for at give deres tak til dronningen.

Følgende takkede for udnævnelse til kommandør af 1. grad af dannebrogordenen: Folketingssekretær og vicedirektør i Folketingets Administration, Claus Thomas Michael Dethlefsen, 2900 Hellerup. Følgende takkede for udnævnelse af ridder af 1. grad af dannebrogordenen: Departementschef i Kirkeministeriet, Christian Dons Christensen, 2500 Valby, departementschef i Børne- og Socialministeriet, Jens Strunge Bonde, 2000 Frederiksberg, formand for Dansk Arbejdsgiverforening, Torben Dalby Larsen, 4100 Ringsted, kommandørkaptajn, Felix Ebbestad, 2980 Kokkedal, oberstløjtnant i Flyvevåbnet, Lars Piilgaard Nielsen, 8464 Galten. Følgende takkede for udnævnelsen af ridder af dannebrogordenen: Direktør for Kulturhovedstad Aarhus 2017, Rebecca Matthews, 8000 Aarhus C, direktør for Danske Erhvervsskoler og - Gymnasier samt major i Hæren, Lars Kunov, 4600 Køge, professor ved Roskilde Universitet, Jeppe Christoffer Dyre, 4320 Lejre, afdelings- og overlæge på Friklinikken, dr. phil., dr. med., Ade Ojeniyi, 3320 Skævinge, byrådsmedlem i Odder Kommune, Niels Anton Rosenberg, 8300 Odder, lektor dr.phil., Yoichi Nagashima, 3000 Helsingør, konsul i Zürich, Tim Marschall, Zürich. Følgende takkede for den kongelige belønningsmedalje med krone: Teamleder i APM Terminals-Aarhus A/S, Erling Dall Jensen, 8680 Ry. For den kongelige belønningsmedalje takkede: Fhv. varmemester i Nordisk Wavin A/S, Helmer Nielsen, 8450 Hammel, fhv. IT/SAP konsulent i Würth Danmark A/S, Bjarno Sørensen, 6051 Almind, fhv. erhvervskundebetjener i Tryg Forsikring A/S, Annie Krogsgaard, 9560 Hadsund, project Invoicing Secretary i SPX Flow Technology Danmark A/S, Lone Jane Willumsen, 3500 Værløse, fhv. salgskonsulent i OK a.m.b.a., Birgitte Bødker Pedersen, 4600 Køge, fhv. revisor i Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Margaret Anna Jessen Larsen, 9382 Tylstrup, laborant i Novozymes A/S, Kirsten Marie Hansen, 3500 Værløse,bogholder i RPC Promens Bjæverskov A/S, Merethe Kristiansen, 4632 Bjæverskov, farmakonom i ST. Thomas Apotek, Hanne Kristine Kristensen, 7182 Bredsten, fhv. farmakonom på Ulfborg og Lemvig Apotek, Ida Larsen, 6980 Tim, fhv. kundemedarbejder i Danske Andelskassers Bank A/S, Annalise Mouritsen, 7441 Bording, fhv. farmakonom på Ulfborg og Lemvig Apotek, Alice Bøndergaard Jensen, 6990 Ulfborg, post- og salgsassistent i Dansk Supermarked A/S, Lonny Kuhlmann Larsen, 2860 Søborg, fhv. salgsassistent i SuperBrugsen Rudkøbing, Karen Lene Petersen, 5900 Rudkøbing, fhv. lastbilmekaniker i Scania Danmark A/S, Jørgen Hansen, 5560 Aarup, kontorassistent i Fiskeauktion Nord ApS, Helga Kajgaard, 9970 Strandby. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Køkkenleder i Rønshoved Skolehjem, Else Marie Steffensen, 6300 Gråsten,sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, Birgit Holme Jørgensen, 8380 Trige, sygeplejerske på Gentofte Hospital, Ninna Juellund-Sørensen, 3100 Hornbæk, teamleder i Slagelse Kommune, Niels Jørgen Eriksen, 4242 Boeslunde, oversergent i Hæren, Allan Filt, 6270 Tønder, planlægger i Svendborg Kommune, Nina Lund Lindbjerg, 5700 Svendborg, fagkonsulent i SKAT, Kundeservice, Peter Morten Juel Henningsen, 2500 Valby, fuldmægtig i Københavns Kommune, Dorthe Koll Hindsberg, 2700 Brønshøj, kontorfuldmægtig i Domstolsstyrelsen, Annette Lindh Pedersen, 4632 Bjæverskov, kontorfuldmægtig ved Retten i Herning, Erna Louise Michaelsen, 6920 Videbæk, fagkonsulent i SKAT, Indsats, Bodil Pedersen, 7400 Herning,fuldmægtig i Esbjerg Kommune, Anni Merete Bergmann, 6710 Esbjerg V, overassistent i Hjemmeværnskommandoen, Marinestation Slipshavn, Rita Nielsen, 5800 Nyborg, materielassistent i Hjemmeværnskommandoen, Egon Andersen, 5800 Nyborg, overlærer på Hendriksholm Skole, Bent Silberbrandt, 2605 Brøndby, overassistent i Københavns Kommunes Folkeregister, Bente Thunbo Rivold, 2770 Kastrup, socialpædagog i Botilbud Taxhuset, Jørgen Boll, 4180 Sorø, overlærer på Skolen ved Nordens Plads, Hans Henrik Madsen, 2300 København S, tandklinikassistent i Esbjerg Kommunale Tandpleje, Lisbeth Fjord Jørgensen, 6710 Esbjerg V,social- og sundhedsassistent i Lolland Kommune, Connie Solvejg Hansen, 4930 Maribo, tv-tekniker i DR, Ole Vinther Buus, 9900 Frederikshavn,social- og sundhedshjælper på Plejecenter Frøavlen, Else Jakobsen, 5700 Svendborg, administrativ medarbejder i DR, Eva Svane, 8240 Risskov, regissør i DR, Pia Rita Kjedsen, 8240 Risskov, social- og sundhedsassistent i Psykiatrisk Center Ballerup, Birgit Andersen, 2730 Herlev, sygehjælper i Viborg Kommune, Kirsten Marie Christensen, 8800 Viborg, serviceassistent på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Hans Ulrik Reinhard Nielsen, 5260 Odense S, teknisk servicemedarbejder i Herning Kommune, Jørn Poulsen Korsgaard, 7400 Herning. Følgende takkede for udnævnelse: Generalmajor i Hæren, Peter Harling Boysen, 3600 Frederikssund, oberstløjtnant i Flyvevåbnet, Jan Graugaard Kristensen, 2300 København S, politiinspektør i Sydøstjyllands Politi, Carit Thomas Andersen, 5500 Middelfart. /ritzau/