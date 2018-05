En 29-årig mand er af Østre Landsret fundet skyldig i at have sat ild til en villa i Stenstrup. Strafmæssigt bklippede landsretten dog tre måneders ubetinget fængsel af, sådan at straffen nu lyder på et års betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste.

Stenstrup: Østre Landsret mildnede en dom over den nu 29-årige mand, der for et år siden ved Retten i Svendborg blev idømt et års fængsel, hvoraf de tre måneder skal afsones, mens resten gøres betinget i to år. Og desuden 200 timers samfundstjeneste.

Han blev dømt for at sætte ild til sin villa på Bøgevænget i Stenstrup den 18. maj 2016.

Manden slipper nu helt for fængsel, da Østre Landsret også gjorde de tre måneder betinget. Altså skal han helt konkret straffes med samfundstjeneste.

Østre Landsret lagde vægt på, at Byrettens straf blev udmålt i den øvre ende af det område, hvor der normalt kan idømmes samfundstjeneste.

Man lagde også vægt på, at der ikke har været fare for menneskeliv, og at brandstiftelsen ikke har været desideret planlagt. Da det samtidig er uoplyst, hvor stort et beløb, der er sket skader for, og da den tiltalte ikke er tidligere straffet og har gode personlige forhold, valgte man altså at nedsætte straffen.