Frederik Tingager og Eintracht Braunschweig i stor fare for at rykke ned i 3. Bundesliga

FODBOLD: For et år siden var holdet tæt på at vinde kampen om Niedersachsen og meget tæt på at rykke op i 1. Bundesliga.

Efter to relegationskampe mod mægtige VfL Wolfsburg lykkedes det alligevel ikke for træner Torsten Lieberknecht og Eintracht Braunschweig at få opfyldt drømmen.

Og nu står Braunschweig foran at skulle rykke helt ned i 3. Liga efter seks kampe i træk uden en sejr. Den tidligere OB'er Frederik Tingager er i samme fase blevet fast mand som midterforsvarer, men risikerer altså nu at ryge ned i Tysklands tredjebedste række.

Det er så slemt, at Braunschweiger Zeitung har spekuleret i, om Lieberknecht er rede til at smide tøjlerne inden de afgørende og skæbnesvangre kampe. Derfor var avisen ude at se ham træne reserverne for at overbevise sig selv om, at træneren stadig arbejder. Alle disse spekulationer kommer få dage før den 12. maj, når Torsten Lieberknecht kan fejre sit 10 års jubilæum som træner for klubben.

Lieberknecht var i tårer forleden efter 0-2-nederlaget hjemme mod Ingolstadt og blev trøstet af klubbens fans i et hjørne af stadion.

Og da han blev spurgt under pressemødet, om han kunne finde på at træde af som træner omgående, svarede han efter at have sagt, at han ikke havde forberedt sit hold godt nok:

- Lige nu ved jeg overhovedet ikke noget.

På søndag skal Braunschweig på en svær opgave hos "die Störche" i Holstein Kiel, der allerede nu er sikret to oprykningskampe mod nummer tredjesidst i Bundesligaen. Det ser igen ud til at blive VfL Wolfsburg, selv om Hamburger SV har en lille chance for at komme ud i de to kvalifikationskampe. Braunschweig må ikke tabe i Kiel og selv uafgjort kan vise sig at være for lidt.

Braunschweig har 39 point ligesom Greuther Fürth, der ligger på en direkte nedrykkerplads, mens Darmstadt og Aue har 40 point og møder hinanden. Aue har dårligere målscore end Eintracht, der kan nøjes med et point, hvis Aue taber i Darmstadt og Fürth ikke vinder, men næppe hvis Aue vinder. Så skal det være med tre måls difference. Der er nok at holde rede på.

Spiller Darmstadt og Aue uafgjort skal Braunschweig vinde i Kiel for at undgå kvalifikationspladsen og kan hermed også overhale Sandhausen, Dynamo Dresden eller Heidenheim og undgå to kampe mod sidste års nedrykker Karlsruher SC fra 3. Liga. 1. FC Kaiserslautern er allerede rykket ud af 2. liga.