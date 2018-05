Svendborg: Beslutningen er taget, størstedelen af finansieringen er på plads. Det nye Simac på havnen er for længst holdt op med at være et spørgsmål, men det er stadig et spørgsmål, hvordan byggeriet, der kommer til at sætte væsentligt præg på både Svendborg Havn og by, kommer til at se ud.

Jagten på svaret er dog nu inden for rækkevidde. Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC) har netop fløjtet arkitektkonkurrencen for byggeriet på Nordre Kaj i gang, og på den anden side af nytår vil fonden have fundet et vinderprojekt.

Arkitektkonkurrencen indledes med en prækvalifikation, hvor alle arkitekter og tegnestuer - danske som udenlandske - kan komme med deres bud på, hvordan Svendborgs maritime uddannelsesinstitution skal tage sig ud. Og den forventer fondens bestyrelsesformand, Frederik Ejlers, sig en hel del af.

- Vores forventninger er tårnhøje. Det er en super attraktiv konkurrence, fordi det handler om en stor, ny del af Svendborg, og det er attraktivt for rigtig mange arkitekter at være til. Så derfor er vores forventning på samme vis høje. Vi er helt sikre på, der kommer rigtig mange, der vil deltage i konkurrencen, og vi har også store forventninger om, at der kommer nogle meget kvalificerede, dygtige folk, der gerne vil det her. Det, tror vi, bliver super godt for Simac og også for Svendborg, siger han.

Prækvalifikationen slutter i midten af juni, og herefter bliver fire hold valgt ud og indbudt til at komme med deres bud på en helhedsplan for Nordre Kaj med en maritim uddannelsesinstitution, en maritim erhvervspark og et område for blandet bolig og erhverv. Af de fire bliver to udvalgt til at komme med et skitseforslag til, hvordan det nye Simac kan se ud, og i starten af 2019 vil fonden kunne offentliggøre et vinderprojekt.

Det nye Simac kommer til at koste i alt 310 millioner kroner. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 100 millioner kroner, og resten skal finansieres af donationer fra andre maritime fonde og realkreditlån.