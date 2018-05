Nr. Broby: Et ægteskab, en graviditet og et splinternyt hus. Det var de tre mest skelsættende begivenheder for Kirsten Hedam i 1970 og vel nok i hele hendes liv. Ægteskabet holdt i 47 år, inden hendes mand gik bort for seks måneder siden, og deres to børn er fløjet fra reden for mange år siden, og huset - ja, det er sat til salg, for nu vil den 68-årige husejer gerne starte på en frisk og bo i noget mindre.

- Jeg kommer til at savne min stue, for den er så lys og dejlig, og jeg kommer nok ikke til at finde noget til tilsvarende et andet sted. Nu er jeg blevet vænnet til stuen gennem så mange år, at det bliver svært at vænne sig af med, siger hun en smule bedrøvet, men alligevel fattet og påpeger selv, at hun ikke har brug for de 162 kvadratmeter, som villaen rummer.

Men det havde Kirsten Hedam, da hendes to børn boede hjemme, og hun var dagplejemor, så derfor valgte hun sammen med sin mand i 1984 at lave en tilbygning på huset, der oprindelig var på 122 kvadratmeter.

- Børnene fik ekstra 40 kvadratmeter med to store værelser og deres eget fælles badeværelse, og jeg fik indrettet et helt værelse til mine dagplejebørn. Og jeg nåede at holde 30 års jubilæum som dagplejemor, inden jeg stoppede for syv år siden. Dengang kendte jeg alle de børnefamilier, der flyttede hertil, men sådan er det ikke mere, siger hun og fortæller, at hun nu har fire børnebørn at hygge sig med i stedet, når de kommer på besøg.