Selvom Tage Jacobsen gennem mange år har levet med sklerose, betragter han sig selv som en heldig person.

Ringe: Terrænet er bakket i kvarteret omkring Dybdalgårdvej i Ringe, men inden for hos Tage Jacobsen er der ikke nogen forhindringer for en balanceret gang. Her bor han med sin kone i et rækkehus, de har valgt ud fra præmissen om, at der skal være nemt at færdes som gangbesværet. I 1996 blev han nemlig diagnosticeret med sklerose og blev tilkendt invalidepension, men det var dengang en lettelse for ham. “ Min læge kunne heller ikke udrede noget, før jeg var 58 år gammel, og det var egentlig heldigt, for ellers have jeg ikke kunnet få den gode sundhedsforsikring, som jeg fik Tage Jacobsen - Jeg havde gået med nogle symptomer gennem 20 år, og vidste ikke, hvad det var, fortæller den 80-årige tidligere revisor. - Min læge kunne heller ikke udrede noget, før jeg var 58 år gammel, og det var egentlig heldigt, for ellers have jeg ikke kunnet få den gode sundhedsforsikring, som jeg fik, siger Tage Jacobsen og forklarer, at forsikringen var baseret på et godt helbred. - Og det var jeg jo ikke klar over, at jeg ikke havde, understreger Tage Jacobsen.

Værst for bentøjet

Inden han i 1976 uddannede sig til revisor, var han brugsuddeler i Søllinge Brugs, men han var begyndt at mærke, at kroppen ikke ville det, han ville, og den udvikling har været tiltagende lige siden. - Men det ændrede ikke noget på min hverdag. Det er bentøjet, der er galt med, men jeg kan stadig spise den samme mad, og jeg har efterhånden fået en speciel stol, som jeg kan komme rundt med i hjemmet uden problemer, for der er ingen trappetrin, hvor vi bor nu, siger han. Indtil for 10 år siden boede han med sin kone i et hus Espe, men de valgte at flytte, da haven blev for stor en opgave. - Vi har været så heldige at få et rækkehus her på Dybdalgårdvej. Haven er kun på 300 kvadratmeter, og der er mange fliser og ikke så meget ukrudt, fortæller han med et smil.

Ihærdigt foreningsarbejde