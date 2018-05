Morten Svenning, der er formand for de praktiserende lægers organisation, PLO i Odense, glæder sig på lægernes vegne over, at der er nu er etableret et team af specialiserede sygeplejersker med særligt udstyr i Odense.

- Vi er superglade for kommunens nye tiltag. Set med vores øjne, er der behov for en høj faglighed, når man sender folk ud til særligt syge patienter i eget hjem. En af fordelene er, at man i højere grad kan klare tingene i en telefon, fordi deres vurderinger er mere omfattende. De har blandt andet mulighed for at lave nogle blodprøver og hjertekardiogrammer og andet, som hjælper med til at stille diagnosen, siger Morten Svenning.

Alle kommuner er blevet pålagt at etablere akutfunktioner med specialiserede sygeplejersker, fordi udviklingen mod færre og større supersygehuse blandt andet betyder, at patienter er kortere tid på sygehusene og udskrives tidligere.

- Vi har sådan set alle dage haft et godt samarbejde med hjemmesygeplejerskerne, men de har ikke haft de samme ressourcer og udstyr, som akutteamet. Man har opgraderet det, man kan. Akutteamet kan rykke hurtigt ud, og de rykker ud med flere muligheder for at give os informationer ude hos borgeren og det betyder, at vi nu kan reagere hurtigere og på baggrund af bedre informationer, siger Morten Svenning.

Også overlæge på den fælles akutmodtagelse på OUH, Jan Dahlin, er begejstret.

- Det er et rigtig godt initiativ. Vi har pludselig mulighed for at give nogle behandlinger hjemme, som vi ikke havde før. Der er mange patienter, der ikke er nogle lægelige problemer i at behandle hjemme. Særligt ældre patienter kan blive forvirrede og urolige ved at komme ud af deres vante omgivelser, for dem er det eksempelvis godt at blive hjemme, forklarer han.