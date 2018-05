Akutteam Odense har sørget for, at Bent Jørgensen har undgået en indlæggelse. Sygeplejerskerne kommer et par gange om dagen med det apparat, der sikrer, at han får medicin mod sin lungesygdom KOL.

På trods af sin lungesygdom KOL har den nu pensionerede murersvend Bent Jørgensen på 70 aldrig været indlagt på et hospital. - Og jeg håber heller aldrig jeg bliver det, siger han muntert fra sin køkkenstol i hjemmet i Næsbyhoved Broby. Her bor han sammen med hustruen Alice Jørgensen og det sorte gadekryds Bamse. Ægteparret elsker deres hus og deres have, og derfor er Bent Jørgensen lykkelig for, at Odense Kommunes nye akutteam kommer i hans hjem to gange om dagen med det særlige forstøverapparat, der sikrer, at lungemedicin forstøves i hans lunger. I en tid nu har han ventet på at få sit eget apparat, der skulle været leveret fra Holland, men det lader vente på sig, og i mellemtiden er det godt, at der findes sygeplejersker som dem i akutteamet, mener han. - De er fandeme så søde. Og dygtige, siger Bent Jørgensen, der er fuldstændig tryg ved at blive behandlet hjemme, selvom hans lungekapacitet kun er på 20 procent. - Det er jo samme behandling, jeg ville få på sygehuset, så der er ingen grund til, at jeg optager en dyr seng derude. Jeg vil da også hellere sidde herhjemme, som han siger.

Vagtlægens forslag