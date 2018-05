Det nye akutteam i Odense roses fra alle sider. Holdet af specialiserede sygeplejersker bygger bro mellem borgernes behandling på hospitalet, i hjemmet og hos den praktiserende læge.

De to sygeplejersker Kamilla Kolberg og Simon Daniel Krogh har for nylig fået nye job i Odense Kommune. De to er blevet del af det helt nye Akutteam Odense, der holder til på Odense Universitets Hospital. Sammen med deres kolleger fungerer de nu som bindeled mellem borgere, OUH, Ambulance Syd, Lægevagten, praktiserende læger og vagtcentralen. De kan rykke ud med kort varsel til syge borgere, og i deres særligt indrettede biler har de udstyr til at tage blodprøver, lave hjertekardiogrammer og meget andet, som den almindelige hjemmesygeplejerske ikke har mulighed for. Akutteam Odense Akutteam Odense er en kommunal enhed med specialiserede sygeplejersker, der med kort varsel kan køre ud til syge borgere.Teamet har base på OUH.



I deres biler har de særligt udstyr, så de kan behandle flere og tage sig af mere komplicerede forløb.



Der er 15 sygeplejersker i akutteamet foruden leder Nina Andersen. Teamet søger for tiden tre nye kollegaer.



Siden start i januar har teamet haft kontakt med 920 borgere.



Teamet har fået henvist borgerne fra:



35 procent fra egen læge



8 procent fra lægevagten



16 procent fra OUH



32 procent fra kommunen



8 procent fra Ambulance Syd og AMK - Vi er på en måde lægens forlængede arm ude hos borgerne, og fordi vi har vore biler med det særlige udstyr, kan vi gøre nogle ting, som patienterne tidligere har skullet omkring OUH for at få gjort. På den måde er vi med til at forebygge indlæggelser, hvis det kan lade sig gøre, fortæller Kamilla Kolberg. Både hun og Simon Daniel Krogh er glade for deres nye job, selvom de aldrig helt kender deres arbejdsdag, før den er gået. - Jobbet kræver at man kan tænke selvstændigt og nogle gange ud af boksen, og man ved aldrig, hvad dagen bringer, men det er også det, der gør det spændende, siger Simon Daniel Krogh.

Flere kan blive hjemme

De rigtige patienter skal i de rigtige senge. Det er filosofien bag det nye akutteam, der har til huse på OUH, hvor de i høj grad samarbejder med afdelingen Den Fælles Akutmodtagelse (FAM). Teamet på nu 15 sygeplejersker med leder Nina Andersen i spidsen bliver rost fra alle sider for at være det bindeled, der til tider har manglet mellem borgeren, sygehuset, kommunen og den praktiserende læge. - Har borgeren en sygdom, hvor de lige så godt kan behandles hjemme, så er det meget bedre. Det er det, vi mener, når vi siger "de rigtige patienter i de rigtige senge." Borgeren kan ofte bedre bevare sine funktioner hjemme, og for mange er der en stor kvalitet i ikke at skulle indlægges. For eksempel kan teamet behandle infektioner eller dehydrering i hjemmet, forklarer Nina Andersen og tilføjer, at teamet er en slags hybrid, der samarbejder med både OUH, Ambulancecenter Syd, de praktiserende læger, lægevagten og vagtcentralen.

Øget tryghed