Hvornår har du sidst set en stær i Kerteminde Kommune? Ifølge formanden for Dansk Ornitologisk Forening er der ikke en eneste at finde. Og Johannes Larsen Museets "fuglemand", Mogens Salling, bekræfter bekymret, at de trods masser af stærekasser heller ikke har haft et eneste par de seneste år

Kerteminde: "Se den lille stær....." sang vi, da vi var børn. Vore dages børn i Kerteminde bliver efter alt at dømme nødt til at se sig grundigt om for at få øje på en.

Formanden for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard, omtaler i lederen i april-udgaven af foreningens blad "Natur og Fugle" den alarmerende mangel på stære i Kerteminde:

- Da jeg for to år siden var på besøg omkring Kerteminde, undrede det mig, at der ikke var konstateret ynglende stære. Jeg besluttede mig derfor for at finde nogle. Jeg brugte to timer, men fandt ingen stære på det 25 kvadratkilometer store landbrugsområde. Jeg var rystet. Stilheden var larmende, skriver han i sin leder.

Stærebestanden halveret Stære-bestanden i Danmark er halveret siden midten af 70`erne. Størst har tilbagegangen været på Sjælland og i det nordlige Jylland. Den negative udvikling skyldes primært kraftig reduktion af arealer med kreaturgræsning som følge af omlægning fra kvægbrug til korndyrkning. Desuden er mange enge, hvor stærene finder en stor del af sin føde, forsvundet på grund af tilgroning og dræning. Endelig er der i de fleste skove langt mellem gamle træer med redehuller, som stærene kan yngle i.Stæren er ret alsidig i sit fødevalg. Føden, som den finder på og i jorden, består af regnorme, snegle, insekter og larver, men den kan også tage tanglopper, frø og korn. Om efteråret lever den desuden af frugter og bær. Den almindeligste føde til ungerne er stankelben- og sommerfuglelarver.



Kilde: Miljøstyrelsen

Den leder fik Johannes Larsen Museets "fuglemand", Mogens Salling, op af stolen.

- Det kan ikke være rigtigt, tænkte jeg. Men efter at have tænkt lidt gik det op for mig, at det er det måske nok alligevel, fortæller han.

- Men det duer da ikke, at stærene flyver forbi Danmarks kønneste lille by.

Mogens Salling flyttede til Kerteminde for et par år siden og har i over et år været fast frivillig "fuglemand" på Johannes Larsen Museet.

- Jeg er flyttet hertil fra Kolding, hvor jeg altid havde stære i haven, mindst syv-otte stykker. Jeg har lige været på besøg derovre, og stærene er der stadig, fortæller han.