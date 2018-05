Ærø: Jazzfestivalen, som i år afholdes den 1.-4. august, har fået bevilget 30.000 kroner i underskudsgaranti af Ærø Kommune. Det betyder, at hvis jazzfestivalen ender med at få et underskud, så kan bestyrelsen trække på underskudsgarantien.

Bo Nielsen, der er formand for Ærø Jazzfestival, håber dog ikke, at det bliver nødvendigt at gøre brug af garantien.

Hvem står bag Ærø Jazzfestival Ærø Jazzfestivals bestyrelse tegnes af: Bo Nielsen (formand), Mogens Kingo (næstformand), Jørgen Kristensen (kasserer), Vagn Rottbøll (sekretær), Max Ravn-Jonsen, Anita Sofia Jensen, Ole Hartvig Nielsen, Sten Lauritsen og Søren Birk.

- Festivalen er meget vejrafhængig. For tre år siden havde vi et rigtigt møgvejr, og der kom vi ud med et underskud på 16.000 kroner. Sidste år var vejret til gengæld godt, og der fik vi et overskud på 11.000-12.000 kroner. Pengene bliver nu overført til kulturdagene i Marstal, siger han.

Jazzfestivalen offentliggør fredag den 11. maj sit program.

- Vi har fået lavet et rigtigt fint program. Der kommer salsa, vi får besøg af et fransk jazzband, og der vil også være en masse traditionel jazz, fortæller Bo Nielsen og tilføjer, at bestyrelsen også har besluttet at genoplive arrangementet "lokale kræfter", hvor lokale musikere får mulighed for at gå på scenen. Det kommer til at foregå i Andelen den 31. juli.

Udover underskudsgarantien har Ærø Jazzfestival også fået til tilskud fra Rise Flemløse Sparekasse på 15.000 kroner.