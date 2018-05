Kerteminde: I et stykke tid har der været slukket for springvandet på pladsen ved rådhuset. Bassinet var defekt, men kommunen har nu været i stand til at løse utæthedsproblemet på en måde, der ikke krævede en kæmpe reparationsregning.

For 10 dage siden omtalte vi det tørlagte springvand. Da lød det fra kommunaldirektøren, at den kommunale stab havde fået en idé til en billig reparation, hvorfor det var muligt, at vandstrålerne atter kunne pible op af tulipanstenen inden sommerferien - og missionen lykkedes tilsyneladende.