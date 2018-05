Ishockeymålmand Sebastian Dahm er udmærket klar over, at han kommer til at se hovedparten af VM fra udskiftningsboksen.

Men det får ham ikke til at ændre på sin sædvanlige VM-rytme, der indeholder grundige og detaljerede studier af de kommende modstandere.

Dahm forbereder sig ganske enkelt, som om det var ham og ikke Frederik Andersen, der skulle vogte det danske bur.

- Jeg sidder på værelset og ser video og sørger for at have styr på, hvem vi spiller imod, og hvordan de er sat op i deres powerplay.

- Hvis - Gud forbyde det - der skulle ske noget med Frederik under en kamp, ville jeg være lige så klar til at hoppe ind, og jeg vil være lige så forberedt, som hvis jeg havde startet kampen, siger Sebastian Dahm.

Målmanden fra Iserlohn Roosters i den tyske liga har i de seneste tre år været en central figur på landsholdet, og han var især iøjnefaldende i VM-turneringerne i 2015 og 2016.

I år er hans job væsentlig anderledes, fordi tilgangen af Frederik Andersen har skubbet Dahm ned som andetvalg.

- Jeg har en rolle, hvor jeg kommer lidt mere fra bænken og skal ind at aflaste Frederik. Det glæder jeg mig til, og så må vi tage den derfra.

- Alle point er jo vigtige. Selv om man kun spiller en eller to kampe, kan man stadig blive helten, hvis det er det afgørende point, man henter, siger Sebastian Dahm.

Fra sin plads i udskiftningsboksen har han set Frederik Andersen modtage tordnende hyldest for sine præstationer.

Og Dahm slår fast, at han er lige så begejstret som alle andre over, at Toronto-målmanden i år er til rådighed for VM-holdet.

- Er du sindssyg? Det er fantastisk, at vi har en målmand, der kan blive omtalt som top-5 i verden. Det er stort for Danmark. Jeg synes også, at han uden sammenligning er den bedste keeper ved VM.

- Han giver os helt sikkert en ekstra dimension med den erfaring, han har fra NHL. Jeg holder øje, og ser om jeg kan lære et par trick, siger Sebastian Dahm.

Den 31-årige målmand venter fortsat på sine første isminutter ved VM. De kan komme mandag aften, hvor Danmark møder Canada i en kamp, der begynder klokken 20.15.