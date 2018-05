Læserbrev: Vi skal udnytte den ekspertise, der i dag er i de fem Væksthuse og sørge for at undgå overlap i rådgivning og vejledning til vores lokale virksomheder.

Forenklingsudvalget anbefaler også en centralisering af EU-midlerne og af de strategiske rammer for den regionale vækstindsats. Der skal oprettes én central bestyrelse, som skal beslutte, hvilke decentrale erhvervsfremmeind-satser, der skal gennemføres.

Vi er stærkt bekymrede for, at Forenklingsudvalgets forslag vil svække mulighederne for vækst og udvikling i hele landet og undergrave de regionale partnerskaber mellem erhvervsliv, kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner og Region. Partnerskaber, som står bag en række syddanske initiativer, der løfter fælles udfordringer og understøtter de regionale styrker. Det seneste eksempel er Center for Industriel Elektronik i Sønderborg,

Initiativer som dette kræver tværgående samarbejde og viden om lokale og regionale forhold. Derfor bør beslutninger om strategier og anvendelse af EU-midler også træffes regionalt, inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi og nationale mål og strategier. Her kunne bestyrelserne for de foreslåede fem erhvervshuse tildeles en særlig rolle for at sikre sammenhæng i indsatsen.

Sådan skaber vi et solidt og forenklet erhvervsfremmesystem - til gavn for virksomhederne.