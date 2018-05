Kloden rundt

England: En motorcyklist fra landsbyen Wroughton i England var godt og grundigt træt af vejenes kvalitet i sin kommune. Derfor begyndte han at placere barbiedukker i de dybeste af egnens mange vejhuller for at gøre andre opmærksomme på både hullerne og problemet med den manglende vejvedligeholdelse. Det skriver den britiske avis Metro. - Når du kører på en motorcykel eller cykel, er du nødt til at slingre rundt på vejen for at undgå vejhuller, ellers styrter du, siger den 56-årige mand, der står bag den finurlige protest. Protesten har tilsyneladende virket, da kommunen har taget skridt for at løse problemet. (ritzau)