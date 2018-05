Tyskland: Et hold af to sporvognskonduktører fra Stockholm blev lørdag udnævnt som vindere af de europæiske mesterskaber i sporvognskørsel i Stuttgart. Det skriver dpa. Duoen endte som vindere efter flere timer med konkurrencer i discipliner, der testede deres evner i at bedømme hastighed, afstande og bremsetid. Mesterskaberne bliver afholdt årligt og er åbne for konkurrenter fra enhver by med sporvogne. 24 hold fra 19 lande tog del i årets konkurrence. (ritzau)