Debat: Ledige skal ikke efterlades på perronen

Læserbrev: Vi skal ikke spare på uddannelse til ledige netop nu, hvor alle skal med i opsvinget. Regeringen er mere optaget af import af billig arbejdskraft end at sikre ufaglærte og faglærte ledige de rette kvalifikationer, så de kan komme tilbage i arbejde.

I sidste uge meldte finansminister Kristian Jensen ud, at danske ledige i fremtiden skal have færre muligheder for at opkvalificere sig. Det er den jobrettede uddannelse, som regeringen har set sig ond på, selvom det er et vigtigt værktøj i den aktive beskæftigelsesindsats.

I stedet burde vi målrettet sætte ind og skaffe uddannelse og job til alle dem, som i dag står med - undskyld det bramfrie sprog - røven i vandskorpen. For der fyldes godt op i ordrebøgerne i danske virksomheder, og vi kommer til at mangle flere dygtige hænder i byggeriet og i industrien. Her skal danske ledige ikke efterlades på perronen.

Det sker ovenpå et efterår, hvor Kristian Jensen kom som en tyv om natten, og skar godt 900 mio. kr. på netop den opkvalificering og vejledning, som vi tilbyder vores ledige. Man skærer på det, som vi burde investere i nu, når nogle virksomheder får sværere ved at finde de rette folk.

I stedet har regeringen gentagne gange slået fast, at man mere er optaget af at hente mere arbejdskraft fra lande udenfor EU. Man vil hellere hente mere billig arbejdskraft ind fra Indien og Pakistan, så danske lønmodtagere skal konkurrere på løn med hele verden.

Det er rigtigt nok, at man kan finde steder, hvor der mangler folk. Enkelte brancher og virksomheder har udfordringer med at finde de rigtige specialiserede kompetencer. Men derfor skal vi netop kunne bruge hele paletten af tilbud, når vi skal hjælpe danske ledige tilbage i arbejde.

Løsningen skal ikke bare være, at vi presser danske lønninger ved at importere billig asiatisk arbejdskraft.

Lad os i stedet gøre alt hvad vi kan, så alle danskere - uanset om man bor i Sønderjylland eller Hundested, om man er ledig eller på jagt efter en læreplads - kan få del i trygheden og fremgangen.