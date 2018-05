Debat: Svar til Erling Bonnesen: Vindmøller ud på havet

Læserbrev: Vindmøller over 150 meter på havet, men op til 150 meter totalhøjde, er den samme højde, som bygges på land og maskinkonsollen er kun 90 meter over vand eller terræn. Vindmøller på havet har den danske energiminister sat en stopper for, idet planlægning er stoppet for havmøller på Nordsøen og vil først blive genoptaget om ni år.

Prisen på havvindmølleparker falder ikke, for der er hver gang kun en udbyder, det er nemlig (Dong) Ørsted der deler markedet med Wattenfall. Wattenfall på land og kystnært, Ørsted i England og det er netop derved, at enhver konkurrence er udelukket.

PSO-afgiften var det eneste rigtige, den betalte for vindmøllernes opbygning og installation. Efter at den danske stat har overtaget PSO over finansloven, er den danske investering i vindmøller gået i stå, fordi Danmark kun spekulerer i råderum og skattelettelser inden valget i 2019, og derfor vindmøller på havet om 10 år.

50 procent dækning af Danmarks energibehov kunne opnås i 2021 totusindeogenogtyve. 2018 og 2019 er totalt lagt i mølposen, enhver investering er udelukket på grund af en fejlkonstrueret udbudspolitik fra energiministeren. Den nuværende regering tænker kun på vindmøllestop i 10 år, både på land og på havet.

Ikke engang Sønderborg må få kystnære vindmøller, fordi den har en socialdemokratisk borgmester. Det eneste regeringen tænker på er to utopier: skattelettelser og udskydelse af vedvarende energi i 10 år frem. Hvorfor skal Danmark først køre fuldstændig i sænk af en regering, for at befolkningen skal begynde at opbygge landet helt forfra? Det er både unødvendigt og umenneskeligt hr. Bonnesen.