Debat: Erhvervsskolerne giver gode muligheder

Læserbrev: Danmark mangler faglærte på en række områder. Det er et problem, for kan virksomhederne ikke få medarbejdere med de rigtige kompetencer, ja, så går vi som samfund glip af vækst og velstand. Nøglen til at sikre, at flere unge vælger inden for områder som gourmetslagter, bager og vejgodstransport er, at vi får de unges øjne op for, at her er der gode muligheder for at få et både spændende og meningsfyldt job.

Tidligere på året var der DM i Skills i Herning. Det er en årlig begivenhed, hvor dygtige unge fra hele landet konkurrerer i fag så som bager, detailhandel, gourmetslagter, tjener og så videre. Nu viser det sig så, at begivenheden har haft en markant effekt på antallet af ansøgninger til erhvervsuddannelserne i værtskommunen. Det er virkelig godt nyt. Vi ser også en pæn stigning på landsplan, og det er en endnu bedre nyhed.

Men der skal gerne endnu flere ind på landets erhvervsskoler. For det vil være godt både for den enkelte unge og for samfundet. Valget af en erhvervsskole giver gode muligheder for at gøre karriere, og en erhvervsuddannelse lukker ingen døre rent uddannelsesmæssigt, hvis nogen skulle tro det.

Så er det lige det med praktikpladser. De skal selvfølgelig også til. De er på vej. Målet er, at der allerede i 2018 bliver etableret 2.100 nye praktikpladser, og dette tal skal fremadrettet være på 8-10.000 flere praktikpladser årligt, end der er i dag.