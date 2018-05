Det er som at bade i lunkent vand

Ser De, jeg er nok sådan lidt midt imellem det hele, hverken til højre eller til venstre, oppe eller nede, ude eller inde.

Livet føles pt. som at bade i lunkent vand, det er ikke for koldt og ikke for varmt. Det er som at spise et golden-delicious æble, ret ufarligt, neutralt og grænsende til det kedelige, men det er dog alligevel et æble... forstår De? Midt i livet, midt i læreruddannelsen og midt mellem tilværelsens stole, hvor betrækket tydeligt bærer præg af børnefamilie, og alskens gæster og begivenheder.

Nu er der stille i køkkenet, og jeg fanger mig selv i et dybt suk og tager hurtigt en kamuflerende tår kaffe, mens jeg ser ud ad vinduet med et "Jo jo så deeet..." sukker igen og rækker ud efter termokanden.

"Men er livet ikke sådan for os alle efter en lang vinter? Vi skal jo lige i gang igen ikke... " kunne De sikkert finde på at sige, kære læser, og jo, måske har De ret, ja det har De sikkert, er jeg ret overbevist om. Jeg er nok bare ingen livs connoisseur, ingen dagligdags da Vinci, og har ikke et Jedi-gen gemt i mit let rynkede legeme. Det nærmeste som jeg kommer, er nok en sludrende Søren Ryge i sin køkkenhave.

Ser De, nu er jeg jo ikke den oplagte liebhaverbolig for dovenskaben, jeg er nemlig fra naturens side lidt af en ildsjæl, som man siger, så måske savner jeg i sagens natur bare arbejdslivet? Jeg har nemlig holdt en pause fra at køre vikar i folkeskolen, skal De vide, så måske er det tid til at begynde igen?

Min bedre halvdel har det i hvert fald med smilende at nikke (ivrigt), når jeg nævner den slags. "Jeg trænger faktisk til aflastning" som hun så smukt og omsorgsfuldt udtrykker det.

"En kaglende blind høne kan også finde et korn", sagde min far gerne om min mor, når hun fik ret eller løste et eller andet problem. Min bedre halvdel er dog ikke blind og ikke nogen høne... og mere får De mig ikke til at sige om det, kære læser. Måske jeg skulle starte i haven nu, hvor solen igen er på skemaet, lidt frisk luft, idylliske mågeskrig og plænegødning?

"Jeg er nu færdig med danskdelen på læreruddannelsen" kan jeg sige midt i juni, hvis alt går vel.

"Og hvad vil du så bruge det til?" ved jeg allerede, at mit knagende hoved stille vil spørge mig om.

Sådan er det at være mig, kære læser, spørgsmålene drysser ned som tankesne fra første sal, og de kræver alle min udelte opmærksomhed - og mellem os, jeg er slet ikke fan af at skovle sne ...