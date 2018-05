Erhvervsfremme. Lokal forankring er nøglen

For tre uger siden løftede regeringens forenklingsudvalg sløret for en række anbefalinger til at forenkle erhvervsfremmesystemet.

Forenkling er nødvendig for at sikre en stærk og fokuseret erhvervsfremme, men i de syddanske kommuner og i regionen er vi ikke enige i udvalgets opskrift på en forenkling.

Fokus på virksomhedernes behov og færre aktører er den rigtige vej at gå, men der er fortsat brug for en tæt lokal kobling mellem kommuner og virksomheder, og her lader anbefalingerne til at halte. Den lokale erhvervsservice er med til at sikre lokal forankring og dermed styrke samarbejdet omkring eksempelvis erhvervsudvikling og myndighedsarbejde.

Mange af vores lokale virksomheder er bange for, at en centralisering af erhvervsservicen vil forringe deres adgang til relevant vejledning med et lokalt afsæt, lokale netværk, samarbejde om lokale udviklingsprojekter og lignende.

Vi må derfor holde fast i, at kommunerne skal være nøgleaktører i det nye erhvervsfremmesystem og være virksomhedernes nære samarbejdspartner i forhold til at skabe vækst og udvikling lokalt og dermed også regionalt og nationalt.

En effektmåling lavet af IRIS Group for KL understøtter værdien den lokale erhvervsservice. 46 kommuner har bidraget med data om de iværksættere og virksomheder, som er blevet vejledt i den lokale erhvervsfremme. Undersøgelsen viser blandt andet, at 70 procent af virksomhederne vurderer, at den kommunale vejledning styrker deres kompetencer og forretningsgrundlag. Endnu et tegn på, at det er det lokale kendskab og den lokale service, der er vigtig.

Forenklingsudvalget anbefaler, at fem erhvervshuse skal fungere som en samlet indgang for virksomheder til alle ydelser inden for erhvervsfremme suppleret med en styrket digital indgang for virksomhederne.

At placere specialiserede ydelser hos de fem erhvervshuse giver bestemt mening, men her sætter vi også grænsen. De fem erhvervshuse skal ikke varetage al virksomhedsspecifik vejledning. Den opgave skal fortsat være hos de enkelte kommuner.

Erhvervshusene skal derimod være en overbygning til den lokale erhvervsservice.