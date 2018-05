Mad. Giv eleverne gratis, sunde og økologiske madpakker

Jeg går i 9. klasse, og under hele min skolegang har min mor smurt min madpakke. Det er først nu, at jeg har opdaget, hvor taknemmelig jeg er for det.

Ikke alle på min skole har været så privilegerede. I min klasse fandtes der en uskreven madopdeling på tre niveauer: Der var dem, som ikke havde mad med, som fik af andre med venligt sind. Dem med den spændende madpakke med et utal af bøtter med forskellig frugt, og så var der dem med en almindelig madpakke - den gruppe hørte jeg under.

Arla foretog i 2016 en undersøgelse, der viste, at 48 procent af børn mellem 10-14 år jævnligt smider deres madpakke ud. Det skyldes sandsynligt, at de ikke synes, den er interessant og derfor ikke har lyst til at spise den. Det er et stort problem, for børn har brug for sund og næringsfuld mad, som kan give energi til skoledagen.

Tænk på de børn, hvis forældre ikke har tid til at prioritere madpakken eller ikke har pengene til det. Skal de undvære deres frokost? Er det fair?

Jeg synes, at alle folkeskoler burde oprette en ordning, hvor der hver dag var en pose med f.eks. frugt, sandwich eller lignende til hver elev. Posen skulle være økologisk, da det ville gøre fremme den grønne omstilling i kommunen og samtidig påvirke eleven til at vælge økologisk senere i livet.

Jeg synes, at staten og kommunen skal prioritere, at hver enkelt elev får en gratis, sund og økologisk madpakke, da sultne børn ikke kan koncentrere sig i skolen.