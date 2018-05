Vissenbjerg. Det er sikkert, at nogen uindbudte har været inde i en villa på Søndersøvej i Vissenbjerg, husets beboere mener også, at noget et stjålet, har bare endnu ikke overblik over hvad. Indbruddet er sket lørdag mellem klokken 13.30 og 17.57 ved at opbryde en terrassedør. /liw