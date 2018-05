idræt

- Det var en følelsesmæssig aften for mig, for det er 114 års historie, vi lukker ned. Det påvirker mig, men jeg tror på, det er det rigtige, vi gør, siger Christoffer Riis Svendsen.

Samvirkende Idrætsklubber Fredericia (SIF) har nedlagt sig selv. Det skete torsdag aften ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde - og efter anbefaling fra formand Christoffer Riis Svendsen og et enigt forretningsudvalg.

Han har tidligere i Fredericia Dagblad forklaret, at tiden er løbet fra SIF som politisk talerør for byens idrætsforeninger. I dag har mange klubber nemlig direkte kontakt med Fredericia Kommune via idrætssekretariatet på rådhuset. Desuden står SIF heller ikke længere for fordeling af haltider.

Derfor har SIF foreslået oprettelsen af et idrætsråd, og det skal i efterårets under politisk behandling.

Ved torsdagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde mødte 35 ledere fra klubberne op. Her gennemgik Christoffer Riis Svendsen blandt andet, hvad der skal ske med SIF's egenkapital på cirka 450.000 kroner. Planen er, at midlerne overgår til det nye idrætsråd. SIF foreslår, at der oprettes tre puljer med hver 150.000 kroner til idrætten.

- Den første del går til en "2-til-1-pulje", som foreninger kan søge. Hvis en foreningen stiller med en tredjedel af pengene til et nyt initiativ, bidrager fonden med resten. Den anden del går til pulje for samarbejde mellem foreninger og skoler, så foreninger ikke skal have udgifter på det område. Tredje del går til Fredericia Idrætsfond, som støtter talentarbejde, siger Christoffer Riis Svendsen.