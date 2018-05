Debat om drikkevand: Det er rystende og det er træls

Borgmesteren er rystet, udvalgsformanden synes det er træls. Det er forståeligt på baggrund af en situation, hvor der over en årrække er sket brud på diverse regler, noget som burde være spottet for lang tid siden.

For mit vedkommende kan jeg erklære mig enig i, at det er træls, og jeg er rystet, men af ganske andre grunde.

Det skyldes, at borgmesteren og hans politiske flertal i kommunalbestyrelsen, for mig at se, totalt ignorerer nogle af de største udfordringer, som Nordfyns Kommune står overfor.

Henover det seneste år er Nordfyn gang på gang blevet kædet sammen med historier om forurening af grundvand. Vandværker har måttet erkende, at grænseværdierne for diverse miljøfremmede stoffer er overskredet. Det er et kommunalt ansvar at sikre kvaliteten af grundvandet, men hvad skal vi forvente os i fremtiden?

Det er ikke fremmende for bosætning og turisme, hvis der er tvivl om kvaliteten af drikkevandet?

Et andet uafklaret spørgsmål er hvordan man fra politisk side forholder sig til klimasikring af de mest truede områder i kommunen? Ugeavisen Nordfyn bragte d. 20/3 en artikel med overskriften: "Boligkøbere vil have klimasikring eller prisafslag." Mig bekendt har denne overskrift ikke ført til reaktioner fra borgmesteren eller politikere fra det udvalg sagen vedrører?

Aktuelt er spørgsmålet til debat i Odense, hvor Seden Strandby er meget udsat. I Nordfyns Kommune er problemstillingen næsten identisk omkring Klintebjerg og Bogense, for den sags skyld, hvor man har mærket alvoren i flere omgange. Man kan så undre sig over at der nu skal renoveres havn og havnefaciliteter i Klintebjerg for millioner af kroner, hvor en effektiv klimasikring mod forhøjet vandstand, er mere tiltrængt?

Selv hvis det lykkes at holde den globale temperaturstigning under to grader, vil vi blive udsat for voldsomme vejrfænomener der vil give problemer for store dele af Nordfyns Kommune. Derfor må borgmesteren og hans "grønne" Venstre tone rent flag og handle.

Det er træls, men det er nødvendigt!