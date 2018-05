Kulturhistorie

For første gang i flere år åbner kulturminister for "maratonløb" om at komme på FN-organisations verdensarvsliste over umistelig kulturhistorie. Fredericia er kandidat. Benarbejde er i gang.

Fredericia: Nu skal Fredericia måske på FN's verdensarvsliste.

Det er den globale og højt profilerede fortegnelse over steder, byer, bygninger, monumenter og landskaber af "enestående, universel" og endda "umistelig" værdi for "menneskeheden", som det hedder i retningslinjerne for at få geografi, kultur, natur eller historie på FN-organisationen Unescos World Heritage List.

En joker på listen? VisitDenmark vil have hygge anerkendt som dansk kulturarv.Derfor opretter Danmarks nationale turistorganisation nu et hyggeråd, der skal arbejde for at få hygge optaget på Unescos verdensarvsliste over såkaldt immateriel kulturarv.



I 2016 blev belgisk ølkultur optaget på listen, som pt. har cirka 450 lignende fænomener og begreber fra flere end 100 lande.



For eksempel også napolitansk pizzabagning og indisk yoga.

Unesco - eller United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - med hovedsæde i Paris har via kulturministerierne i verdens lande åbnet for nye optag.