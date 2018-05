Kerteminde: Nogle mennesker besøger Fjord&Bælt for at se på marsvin og sæler, andre, håber Fjord&Bælt, for at blive borgerlig viet.

Som noget nyt kan man nemlig blive viet i Fjord&Bælt. Og det er der to grunde til, skriver Fjord&Bælt i en pressemeddelelse.

- Den formidable udsigt udover Kerteminde Havn fra Fjord&Bælt skaber rammen om den uforglemmelige oplevelse og en helt fantastisk baggrund for bryllupsfotografierne. Efter vielsen er der mulighed for at nyde et glas udenfor eller i Fjord&Bælts underjordiske tunnel, hvor der begge steder er udsigt til marsvin og sæler.

- Vielser skaber naturligvis en helt særlig stemning af smitsom glæde og begejstring. Det kan vi understøtte med vores spændende og flotte omgivelser. Derfor glæder vi os meget til at byde bryllupspar og deres gæster velkommen her i huset, siger Mette Thybo, direktør i Fjord&Bælt.

Brudeparret skal af med 125 kroner pr. deltager og betale for minimum 10. I beløbet er inkluderet et glas vin og entré. /EXP