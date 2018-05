Debat: Cykelsti kontra ny vej

Læserbrev: Lørdag var den store indvielse af den nationale cykelrute 8/Østersøruten med deltagelse af vores transportminister, Ole Birk Olesen (LA) og forespurgt om han havde været nede omkring Hvidkilde: "Ja, er det ikke der, at Bo Hansen vil have en cykelsti?"

Jeg kunne svare, at vi har en fantastisk cykelvej pt. Men at vi bare skal have bilerne væk, og derfor er det mere vigtigt, at den nye omfartsvej kommer på tale. Ministeren svarede, at det var nyt for ham at høre.

Men med de store cykelprojekter i støbeskeen i byerne København, Århus, Ålborg og Odense, hvor vi snakker om cykler i tusindvis, bliver der nok ikke givet 40 mio. kr. til det naturskønne område ved Hvidkilde.

Transportministeren er jo tilhænger af nye veje og biler, så det må jo være her, at vi som kommune skal sætte ind. Og det vil også være en win-win situation i forbindelse med L-21, så man kan komme ud til Ollerup, hvor der snart er behov for større fremkommelighed, når den nye store multihal bliver færdig.

For slet ikke at glemme vejen til vores store industriområde i V. Skerninge, hvor lastbiler dagligt snegler sig forbi Hvidkilde, til stor fare og risiko for vores cykelister.

Jeg vil tage kontakt til vores folketingspolitikere, for om de kan gøde jorden ved vores trafikminister.