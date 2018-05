FODBOLD: Når mistanken er så stærk, så er der som regel meget om snakken.

Næsbys 29-årige anfører og profil Chris Hansen står foran en lang pause og de involverede og ikke mindst Chris Hansen selv frygter en ny korsbåndsskade efter kampen på Østerbro mod B93 i lørdags.

- Chris skal scannes indenfor de næste par dage, så vi kan få be- eller afkræftet, om der er tale om et overrevet korsbånd. Vores fysioterapeut og sportschef Jonas Melchior Hansen er ikke for optimistisk. Chris selv er det heller ikke, fordi han tidligere har haft en korsbåndsskade og har den samme fornemmelse som dengang. Det virker i hvert fald meget mistænkeligt, men vi krydser da fingre for, at det ikke er sådan. Man kan håbe, at vi er pessimistiske og tager fejl. Hellere det end det modsatte. Vi får ikke glæde af ham mere i dette forår, siger Dalums træner Kristoffer Johannsen.

- Det er synd for Chris selv, der fylder meget i truppen også socialt som en anfører, der tager ansvar. Han er bare en god fyr for holdet, og er det er bare ærgerligt at mangle sådan en type, tilføjer træneren.

Næsby spiller torsdag hjemme på Stærehusvej mod VSK Aarhus i et veritabelt bundbrag. Kristoffer Johannsens mænd skal bruge en sejr, fordi de er tre point væk fra redningsplanken over nedrykningsstregen. Rasmus Espersen har oven i fået to spilledages karantæne.

- Men vi bruger ikke skader og den slags som undskyldning. Mange andre er hårdere ramt og et hold er ikke bedre end den samlede trups bredde, tilføjer Kristoffer Johannsen.