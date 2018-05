Indsigt

Bogense: For tre år siden var Bent Fabricius-Bjerre hovednavnet ved åbningen af Rosenfestivalen i Bogense, og ved dette års festival den første weekend i august sætter den 93-årige komponist, pianist med meget mere igen sit musikalske fingeraftryk på rosenfesten med en helt ny vals, som han har skrevet til Rosenfestivalen og til Bogense.

Hvorfor sagde du ja til at komponere en rosenvals?

- Jeg fik jo en god modtagelse i Bogense til Rosenfestivalen, og så var der én, der sagde, vil du ikke skrive en rosenvals, og jeg sagde, at det vil jeg da gerne. Så tænkte jeg ikke mere over det, men så fik jeg en henvendelse, "hvor bliver den af". Det havde jeg glemt alt om, men så måtte jeg jo skrive en, og det skulle være en populær, bred en, en rigtig byvals. Så skrev jeg den og sagde ja til, at de gerne måtte skrive en tekst. Så tror jeg, der gik et halvt eller et helt år, før jeg fik teksten (skrevet af Keld Heick, red.), og den var skabt, så man kunne sige "Bogense, Bogense" på nogle af tonerne. Udgangspunktet var, at bynavnet Bogense skulle med, ligesom du har "Bornholm, Bornholm..."

Hvad synes du om teksten?

- Jo, den passer fint til stilen. Det skal jo være en, der kan holde nogle år og være en god reklame for Bogense, og det, synes jeg, teksten lægger op til.

Kan du beskrive melodien for mig?

- Det er en vals, en bred, folkelig vals. Lidt som "Forelsket i København", en glad melodi.

Den skal indsynges af Annette Heick. Er hun dit forslag?

- Det er jo oplagt. Hun er en god sangerinde, og så bliver det jo i familien.

Får du mange af den type opfordringer. Om du ikke lige kan skrive en melodi til en bestemt lejlighed?

- Nej, det gør jeg nu ikke, og det er også sjældent, det passer ind i min rytme, men nu synes jeg, det var en sjov ting, fordi jeg have været derovre, og det var en meget flot blomsterparade det år. Men det er det sikkert hvert år.

Kommer du til koncerten den 5. august, hvor "Nordfyns Rosenvals" skal uropføres?

- Nej, desværre ikke. På det tidspunkt er jeg på Mallorca på ferie. Så da må jeg svigte, men jeg er jo repræsenteret gennem melodien.