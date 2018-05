Hvemhvadhvor

24. april bragte vi et billede af en havareret tankvogn på et baneterræn, som var fundet i et gammelt arkiv af Zone-Redningskorpsets Venner. Det har kastet flere brugbare oplysninger af sig.

Jernbanehistoriker Lars Viinholt-Nielsen oplyser, at de fynske privatbaner kan udelukkes. Hvis billedet er fra Fyn, mener han, at det må være Odense, selvom der ikke er sikre identifikationspunkter, fortæller Frederik Madsen, formand for Zone-Redningskorpsets Venner.

- Personvognen, som ses på det ene billede, er en Fe-vogn, som på Fyn blev brugt i togene Odense-Tommerup-Assens fra 1930. Den er mærket "3 kl", så det er før eller omkring 1934, hvor denne klasse blev ændret til "fællesklasse".