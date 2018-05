Læserbrev: Der er flere ting, der adskiller computer og kunstig intelligens - et eksempel, at der hos mennesket er en fornemmelse af, at der er nogen "hjemme".

Men efterhånden kan jeg have min tvivl, når man ser på de nye datacentre, der skyder op i landet; Danmark er ved at blive en datacentral. Apples indtog i Viborg og et datacenter på vej i Aabenraa.

I både Aabenraa og Fredericia har Google købt grunde til at bygge datacentre på. Mere lokalt finder vi det nye datacenter, som Facebook er ved at bygge i Odense.

I 2030 vil de samlet forbruge op mod 17 procent af det danske energiforbrug. Den danske stat har sløjfet PSO-afgiften, som kommer til at koste skatteborgerne anslået 180 millioner kroner om året.

Byggerierne skaber selvfølgelig en del arbejdspladser under byggeprocessen, men efterfølgende kan driften af et datacenter, efter sigende, klares af 80 mennesker. I Irland har borgerne sat sig på tværs, og planerne for et Applecenter er blevet stoppet.

I Danmark sætter ingen sig på tværs; eller kun ganske få. Et æble i turbanen handler om mere end grotesk mange forbundne computere og luftige forestillinger om iværksætteri og arbejdspladser. Hvad er det, som vi har inviteret ind? Der er et yndigt land - er der nogen hjemme?