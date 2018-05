Musik

Nyborg: Tiden skrues tilbage til 1980´erne 2. juni, når der holdes 80´er fest i Nyborg Idrætspark.

Aftenen bliver fyldt med musik fra både dj's og livebands, der vil sørge for stemningen. Bag festen står tre nyborgensere med en ukuelig hang til 80'er musik. De kommer med hver deres ekspertise, og vil gå hele vejen for at fyre den af.

Jim Wichmann, bedre kendt som Jimbo, er stifter af Jimbo's Rock, er gået sammen med Claus Johanson, lokal ildsjæl med passion for fællesskab og tidligere formand for NG & IF Fodbold, og Sussie Baassel Holdt, grafiker og kunsthåndværker.

Bag de tre står en stor gruppe frivillige fra NG&IF Fodbold klar til at hjælpe med at få aftenen til at glide perfekt. Billetterne er allerede i handlen og kan købes i PhotoCare eller online.