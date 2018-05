- Som barn var jeg med ham i værkstedet og hjalp til med at hente værktøj. Jeg lærte at reparere maskinerne, og min far var rigtig god til at tage mig med. Det har altid været en stor del af livet i mit barndomshjem, forklarer hun.

For interessen for motorcykler er nemlig gået i arv i generationer. Den startede ved Hanne Sigsgaards far, som var mekaniker.

- Det er første gang, jeg skal have begge mine døtre med. Maria (Sigsgaard, 33 år og fra Ærø, red. ) skal sidde i sidevognen og finde vej, mens Pernille (Sigsgaard, 30 år og fra Kalundborg, red. ) og jeg skal skiftes til at styre, lyder det Hanne Sigsgaard.

- Det er meget forskelligt i forhold til vejr, vind, og hvad der sker undervejs. Men for mig personligt handler det om at kunne fordybe sig i sin passion i nogle dage og få lov til at lege og snakke om de gamle motorcykler. Og så er man bare tæt på naturen, når man kører motorcykel. Det er frihed, siger hun.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg kunne få dem med på det her. De har ikke på samme måde de tekniske færdigheder, som jeg har. Men den yngste har taget motorcykelkørekort og kørte også med sidste år. Den ældste har været med tidligere i sidevognen. Det er sjældent, at man får lov til at bruge så lang tid alene sammen med sine børn, når de er blevet så store, smiler hun.

- Her bliver man nogle gange nødt til at tænke i kreative løsninger for at få det til at virke. Og det er både sjovt og udfordrende, siger hun og understreger, at det ikke er ligetil at køre en veteranmotorcykel.

Det er forholdsvist sjældent, at kvinder deltager i veteranmotorcykelløb - i hvert fald hvis dem, der sidder bagpå, ikke tælles med. Endnu mere sjældent er det, at kvinderne selv har forstand på alt det tekniske. Men det har Hanne Sigsgaard, der fra sin far har lært alt, hvad der er værd at vide om ventilløftere, cylindere og bremsekalibre.

I dagligdagen fylder motorcyklerne ikke ret meget for Hanne Sigsgaard, ud over når hun den ene gang om året kører Skagenløb. For der er også andre ting, der skal passes. Blandt andet har en anden passion - nemlig heste - fyldt meget de senere år. Men måske bliver der lavet om på det.

- Jeg har faktisk lovet mig selv en nyere motorcykel, som jeg kan bruge, hvis jeg skal køre en længere tur - for eksempel over at besøge min datter eller til Odense. For den gamle her er i virkeligheden ikke særlig behagelig at køre langt på, griner hun.

Desuden har Hanne Sigsgaard også et barnebarn på tre år, som er begyndt at vise interesse for at komme med mormor på tur. Så måske kan passionen leve videre i næste generation.

Har man lyst til at se nærmere på de gamle motorcykler, der deltager i Skagenløbet, lægger de vejen forbi til kaffepause hos MC-Campfyn på Rudmevej Kristi himmelfartsdag klokken 13.45-14.45.