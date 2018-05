Nyborg: Man kan i glemsel eller ren og skær god tro komme til at forlade sin bil eller scooter uden at låse den. Chancen for at køretøjet stadig er der, når man kommer tilbage, er dog sjældent stor.

Det oplevede en scooterejer ved Åparken i Nyborg, da han fredag den 4. maj kom ud på parkeringspladsen til sin VGA Scooter, der nu var væk.

Scooteren blev efterladt på en privat parkeringsplads torsdag formiddag klokken 10, og da ejeren kom ud fredag formiddag klokken 11, var den væk.

Køretøjet har registreringsnummeret BY2878.