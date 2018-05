Debat: Nordfyn profiterer stadig af det nordiske samarbejde

Uanset at Orla Kristoffersen vedholdende igennem mange år har skabt tvivl om værdien af det nordiske samarbejde, er jeg som både borger og politiker helt på det rene med, at nytteværdien af det nordiske venskabsbysamarbejde er stort, primært i et kultur-perspektiv.

I december besluttede det tidligere erhvervs-, kultur- og fritidsudvalg desværre at frakoble os politikere ved at trække Nordfyns kommune ud af venskabssamarbejdet. Det er jeg stærkt utilfreds med! Næsten halvdelen af udvalgets politikere er slet ikke medlem af kommunalbestyrelsen nu.

For foreningen Norden er det af essentiel betydning, at det politiske spor forsætter. Vi er den eneste af de fem venskabsbyer, der har frakoblet dette, og det vil selvsagt få betydning for de andre nordiske kommuners beslutning om fortsættelse.

Politikere har gennem årene efter besøg i venskabsbyer givet udtryk for, at det har været meget givende at udveksle erfaringer med nordiske kolleger, kulturmøder m.m., og derfor undrer det mig, at vi er havnet her!

Næste år er det 100 år siden, Foreningen Norden blev stiftet. Det vil også blive fejret her i kommunen, og det er vigtigt, at vi politikere bakker op formelt, som Foreningen Norden her på Nordfyn efterspørger! Jeg synes det vil være flovt, hvis vi ikke gør det! Regeringen og folketinget ser et kæmpe potentiale i det nordiske samarbejde i en globaliseret tid, hvor vigtigheden af de nordiske rødder er blevet endnu tydeligere.

Vi har ovenikøbet en minister på området! Jeg ønsker, at vi her i den nye kommunalbestyrelse drøfter og beslutter, hvordan vi evt. i en ny form kan give vores politiske opbakning. For mig er det vigtigt, at man har mulighed for at deltage frivilligt som politiker. Det er vigtigt at erindre, at "ikke alt hvad der kan måles tæller - og ikke alt det der tæller kan måles". Sådan er det ofte med kultur!!!