Debat om venskabsbyer: Det handler om principper

Tak til Leo Jensen og Birgit Folden for et par velskrevne indlæg.Jeg kan forstå, at en manglende kommunal finansiering af Foreningens Nordens (FN) rejseaktivitet efter jeres mening vil være af betydning for det fremtidige fredsarbejde i Norden og den politiske højredrejning i Europa. Som I selv har bemærket, drejer det sig mere om principper end om beløbets størrelse. Med 180 medlemmer vil det kræve næsten 100 kr. i stigning i jeres kontingent for at kunne lave jeres egen rejsepulje, men kan man/I brede det ud på kommune/region/stat bliver det jo forholdsvis mindre. Det har jeg allerede forstået.

I kommer til at give mig æren/skylden for, at kommunen er trådt ud af venskabssamarbejdet. Hvis man følger lidt med i de kommunale referater, kunne man før jul se, at kommunens egen forvaltning med jurister og økonomer har analyseret venskabssamarbejdet. Konklusionen var, at det efterhånden har udviklet sig sådan, at politikernes interesse var forsvundet og at kommunen ikke længere fik nogen værdi ud af det. Forvaltningen anbefalede derfor kommunalbestyrelsen, at man skulle opsige det kommunale venskabskommunesamarbejde. Kommunalbestyrelsen har så fulgt forvaltningens anbefaling.

Af en eller anden grund har kommunen trods opfordringer ikke villet fortælle borgerne om det afbrudte samarbejde som en pressemeddelelse, men man har nu langt om længe fået lagt det på kommunens hjemmeside.

Når man får tid til det, vil vi forhåbentligt også få forklaret forsøget med at oprette rejsepuljer til ikke-folkeoplysende foreninger, som har ønsker om at rejse på besøg.