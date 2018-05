Kerteminde: Kertemindeegnens Friskole er begyndt at søge efter en ny skoleleder. Torsten Bo Kristensen har valgt at stoppe som skoleleder på friskolen i Revninge 31. maj.

Fremover skal han være skoleleder på Bordings Friskole, der ligger på Østerbro i København.

- Jeg forfølger et ønske i vores familie om at prøve at flytte til storbyen, og det var for godt et tilbud at sige nej til. Jeg fortsætter i samme gænge, for det er en grundtvig-koldsk friskole, ligesom den jeg er på nu, fortæller den afgående skoleleder.

Torsten Bo Kristensen, der tidligere arbejdede på Odense Friskole, nåede at være to år på Kertemindeegnens Friskole.

- Jeg har været rigtig glad for at være her. Det er en supergod arbejdsplads og skole. Jeg kom til en skole, hvor der lige havde været et lidt turbulent forløb, fordi en anden skoleleder stoppede forholdsvist hurtigt, og det skabte usikkerhed og uro blandt forældre og i personalegruppen. Jeg synes, vi er lykkedes med at skabe ro og tryghed.