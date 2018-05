Marstal: Politiet rykkede forgæves ud i weekenden til, hvad de troede, var et indbrud i et privat hjem.

Politiet modtog lørdag den 5. maj en anmeldelse om indbrud i en privat ejendom klokken 05.14. Anmelderen fortalte, at der var knust en rude på stedet, og at der ikke var stjålet noget.

En lokal betjent blev sendt ud til ejendommen dagen efter den 6. maj og ankom på stedet klokken 9. Her fortalte beboeren, at der ikke var tale om indbrud. Det var derimod hans sambo, der var kommet fuld hjem og havde knust en rude for at komme ind, da han havde glemt sin husnøgle.

Dermed er sagen lukket, oplyser Ehm Christensen, der er vagtchef hos Fyns Politi. (rashe)