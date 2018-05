L'Easy-ejer Niels Thorborg kan glæde sig over sin nye investering, der er hans største nogensinde. Han har købt halvdelen af Dinex-koncernen i Middelfart, og nye tal viser, at den drøner fremad. 2017 gav stor fremgang, og i første kvartal af 2018 er det gået endnu bedre.

Den store Dinex-koncern med hovedsæde i Middelfart har fået vind under vingerne. Efter nogle år med en blanding af minusser og små overskud, kan den nu fortælle om et anderledes stort overskud i 2017. Oven i købet viser helt nye tal, at første kvartal af 2018 er gået endnu bedre. 2017 var virksomhedens bedste år nogensinde, men alligevel blev udviklingen stærkt forbedret efter nytår. I årets tre første måneder blev overskuddet tre gange større end i samme periode af 2017. Det fremgår af en pressemeddelelse fra koncernen. Om Dinex Producerer systemer til rensning af udstødning fra store lastbiler, busser og entreprenørmaskiner - både til montering på nye biler og til reservedele.



Hovedsæde i Middelfart.



Etableret i 1982 af Grethe og Jørgen Dinesen.



Otte fabrikker i USA, Kina, Rusland, Finland, Letland og Tyrkiet.



1200 ansatte, heraf 75 i Danmark (Middelfart). - Vi tør ikke forudsige resultatet for 2018, men med tallene fra første kvartal forventer vi, at året bliver betydeligt bedre end 2017, siger bestyrelsesformand Niels Thorborg.

Nåede over en milliard

Han er kendt som ejer af blandt andet L'Easy og OB og ejer nu halvdelen af Dinex. Handlen blev aftalt sidste år og offentliggjort i februar, men den er først trådt i kraft fra 30. april, hvor Niels Thorborg også overtog posten som formand for virksomhedens bestyrelse. Dinex A/S Hjemsted: MiddelfartCVR-nummer: 10 50 44 73



Ejere: Torben Dinesen, Strib (50 pct.), Niels Thorborg, Odense (50 pct.)



Direktion: Torben Dinesen (adm.)



Bestyrelse: Niels Thorborg (formand), Jørn Tolstrup Rohde, Nicoline Erika Hyldahl, Torben Dinesen, Jens Sørensen og Carsten Riisberg Lund.



Regnskabstal 2017:



Omsætning: 1.040 millioner kroner (2016: 914)



Overskud af drift (EBITDA): 140 millioner kroner (2016: 82)



Overskud før skat: 47 millioner kroner (2016: 6)



Overskud efter skat: 33 millioner kroner (2016: -3)



Egenkapital inkl. ansvarlige lån: 223 millioner kroner - stiger til 323. (2016: 101)



Antal ansatte: 1213 (2016: 1247) Koncernen laver systemer, der renser udstødningen på store lastbiler, busser og entreprenørmaskiner, og det lykkedes sidste år at sælge for over en milliard kroner af den avancerede teknik - en stigning på 14 procent i forhold til året før. Stigningen i salget og en lang række interne forbedringer fik overskuddet til at vokse voldsomt fra 6 til 47 millioner kroner før skat. Overskuddet af driften steg fra 82 til 140 millioner kroner. Det var især Rusland, Mellemøsten og USA, der viste ekstra gode tal sidste år.

Har lukket fabrikker

- Det var en vigtig milesten at runde en omsætning på en milliarder kroner, og det blev markeret verden over sammen med alle medarbejderne. Det var et skulderklap, som for alvor har boostet vores tro på strategien, siger Torben Dinesen, der er øverste direktør og ejer af halvdelen af aktierne, ifølge pressemeddelelsen. I første kvartal steg omsætningen med 19 procent. Overskuddet fra driften blev 43 procent større end i samme periode i 2017, mens overskuddet før skat voksede med 300 procent. Dinex har i de foregående år gennemført en kraftig ændring af strukturen, og har blandt andet lukket fabrikkerne i Middelfart og Tyskland. Koncernens ledelse ser de nye tal som et bevis på, at de barske beslutninger var rigtige.

Dobbelt så stort salg i 2020